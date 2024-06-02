الإقتصاد

تعاون صناعي وتعديني مع هولندا

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1445 هـ       2 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع عددٍ من المسؤولين الحكوميين الهولنديين في العاصمة أمستردام لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

وذكرت “واس” أن الاجتماع ناقش التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك من خلال عرض قدّمه مدير إدارة تطبيقات الكيماويات المتخصصة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ مصعب الكويتي، وبحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المكلف الأستاذ صالح السلمي.

وشارك في الاجتماع نائب وكيل وزارة التجارة الخارجية الهولندية إيفيت إيشود، والسفير الخاص للمواد الخام الحيوية في هولندا ألارد كاستيلين، ومديرة الشؤون التنظيمية والحكومية في الاتحاد الأوروبي آن كروكسون، إلى جانب مسؤولين من وكالة المشاريع الهولندية، وجامعة دلفت للتكنولوجيا بهولندا، والمنظمة الهولندية التطبيقية، وشركة “دي إس إم” للبتروكيماويات، التي استحوذت عليها شركة “سابك”، والشركة السعودية الهولندية لبيع منتجات التمور.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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