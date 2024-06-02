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إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1445 هـ       2 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

أعلن برنامج تحول القطاع الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- , عن بلوغ الوصفات الطبية التي تمّت عن طريق خدمة ” وصفتي ” منذ إطلاقها 99.3 مليون وصفة ، لخدمة 13 مليون مستفيد، من خلال 4942 صيدلية تقع في 172 مدينة ومحافظة حول المملكة
وتعنى خدمة “وصفتي” بضمان توفر الأدوية وتسهيل إيصالها في متناول المستفيد، عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

وتهدف خدمة “وصفتي” بجانب الربط الإلكتروني بين المستشفيات والصيدليات، إلى تحسين وتطوير إرشادات استخدامات الأدوية، حيث تقوم باستعراض مسببات الحساسية في بعض الأدوية والتعرف على تعارضها مع إمكانية الرجوع للوصفات السابقة. إذ تمر الخدمة برحلة تبدأ بتسجيل بيانات المستفيد، وتمر بخطوات أخرى تنتهي بتمكين المستفيد من إعادة صرف الدواء لمدة ثلاثة أشهر دون مراجعة الطبيب.

يذكر أن تلك الأرقام جاءت في إطار جهود تحولية متواصلة تقودها رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في طليعة اهتماماتها، من خلال العمل على تسهيل الخدمات الدوائية وتوفير رعاية صحية شاملة تعمّ أرجاء المملكة وتصل لكل مستفيد.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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