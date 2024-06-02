إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية

البلاد ــ الرياض

أعلن برنامج تحول القطاع الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- , عن بلوغ الوصفات الطبية التي تمّت عن طريق خدمة ” وصفتي ” منذ إطلاقها 99.3 مليون وصفة ، لخدمة 13 مليون مستفيد، من خلال 4942 صيدلية تقع في 172 مدينة ومحافظة حول المملكة

وتعنى خدمة “وصفتي” بضمان توفر الأدوية وتسهيل إيصالها في متناول المستفيد، عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

وتهدف خدمة “وصفتي” بجانب الربط الإلكتروني بين المستشفيات والصيدليات، إلى تحسين وتطوير إرشادات استخدامات الأدوية، حيث تقوم باستعراض مسببات الحساسية في بعض الأدوية والتعرف على تعارضها مع إمكانية الرجوع للوصفات السابقة. إذ تمر الخدمة برحلة تبدأ بتسجيل بيانات المستفيد، وتمر بخطوات أخرى تنتهي بتمكين المستفيد من إعادة صرف الدواء لمدة ثلاثة أشهر دون مراجعة الطبيب.

يذكر أن تلك الأرقام جاءت في إطار جهود تحولية متواصلة تقودها رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في طليعة اهتماماتها، من خلال العمل على تسهيل الخدمات الدوائية وتوفير رعاية صحية شاملة تعمّ أرجاء المملكة وتصل لكل مستفيد.