أرامكو السعودية تعلن عن بدء الطرح الثانوي العام لأسهمها العادية

الظهران : البلاد

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم، عن بدء عملية الطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية، البالغة 1.545 مليار سهم التي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدّرة، وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالًا سعوديًّا و 29 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.

وتم نشر مستند الطرح الأولي المتعلق بالطرح (“مستند الطرح”) وهو متاح على (www.aramco.com/share-offering ).

وأشارت أرامكو إلى أنه سوف يكتتب الأفراد بسعر الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح، ويجب عليهم الاكتتاب من خلال القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة، وسيتعين على المكتتبين الأفراد تحديد عدد أسهم الطرح التي يعتزمون شراءها بسعر الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح. وسوف يتم إعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل مبلغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء بتاريخ 05/ 12/ 1445هـ الموافق 11/ 06/ 2024م، في الحالات التالية: (أ) إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب للأفراد، (ب) إذا لم يتم تخصيص كافة أسهم الطرح التي اكتتب بها المكتتبون الأفراد المعنيون بشكل كامل، أو (ج) إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء أوامر سجل الأوامر الموافق يوم الخميس بتاريخ 29/ 11/ 1445هـ الموافق 06/ 06/ 2024م .

وستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج السوق التي سيتم تنفيذها وفقًا لإطار “الصفقات المتفاوض عليها” في السوق المالية السعودية، بينما ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وسيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين/ حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.

كما سيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات والأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية في يوم الأحد بتاريخ 03/ 12/ 1445هـ الموافق 09/ 06/ 2024م، وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات والأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.

أما رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، سيتم بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (29 ريالًا سعوديًّا للسهم) وسعر الطرح النهائي، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد إن وجدت، في يوم الثلاثاء بتاريخ 05/ 12/ 1445هـ الموافق 11/ 06/ 2024م .