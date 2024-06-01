1.6 مليون مقعد على قطار الحرمين السريع استعداداً لموسم الحج

مكة المكرمة : البلاد

تواكب الخطوط الحديدية السعودية “سار” وبالتنسيق مع الشركة المشغلة الطلب المتوقع على رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم حج هذا العام، بخطة من خلال تشغيل أكثر من 3800 رحلة قطار ستسهم في توفير سعة مقعدية تتجاوز 1.6 مليون مقعد وذلك بزيادة تتجاوز المئة ألف مقعد مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ويعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، إذ تبلغ سرعته 300 كم في الساعة مستخدماً أنظمة إشارات واتصالات متطورة، لذا فهو يعد مكونًا أساسيًا في خطة التطوير وبرنامج التوسع في شبكة الخطوط الحديدية السعودية.

ويربط هذا المشروع بين المدينتين الرئيسيتين في المنطقة الغربية، ويلبي الطلب المُتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج الداخليين والخارجيين، ويخفف من الازدحام على الطرق في مكة المُكرمة والمدينة المنورة وجدة.

قطار الحرمين السريع هو قطار كهربائي سريع يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة بخط حديدي مزدوج، دُشِّن في سبتمبر من العام ٢٠١٨م، ويعد أحد أضخم مشاريع القطارات في الشرق الأوسط وهو الذي أنشأته المملكة ضمن خططها لتوفير وسيلة نقل آمنة للحجاج والمعتمرين والمسافرين بين المدينتين المقدستين وكذلك مدينة جدة.

ويمثل خط قطار الحرمين السريع خط سكة حديد سريع بطول 453 كم يربط مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك من خلال خط يبلغ طوله ٤٤٩ كم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واتصال فرعي بطول ٣.٧٥ كم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

ويعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع ستة قطارات في العالم حيث تبلغ سرعته ٣٠٠ كيلو مترا في الساعة وهو القطار القادر على قطع مسافة ٤٤٩ بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال قرابة الساعتين وعشرين دقيقة.

ويحتوي قطار الحرمين السريع على خمس محطات ٣ منها طرفية وهي محطة مكة المكرمة الواقعة في حي الرصيفة ومحطة المدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة واثنتان وسطية هي محطة جدة الرئيسية الواقعة في حي السليمانية ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتعد محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز أكبر محطة قطار مرتبطة بالمطارات في العالم، وذلك من خلال تواجدها على مساحة تتجاوز ١٠٥ آلاف متر مربع، وتمتد على عدة طوابق، وترتبط بستة أرصفة للقطار ما يسهم في سهولة الحركة من المحطة وإليها سواء كان ذلك باتجاه مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وتسهم هذه المحطة في تخفيف الازدحام الذي تلقاه الطرق المؤدية إلى مطار الملك عبدالعزيز من خلال نقلها للمسافرين الواصلين إليه مباشرة إلى بقية المحطات دون حاجتهم إلى مغادرة المطارات واستخدام وسائل النقل الأخرى.

ويُشَغَّل قطار الحرمين السريع بعدد 35 قطارا كهربائيا تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد منها ٤١٧ راكباً من خلال ١٣ عربة مقسمة إلى ٤ مقصورات لدرجة الأعمال و٨ مقصورات للدرجة السياحية ومقصورة مطعم، فيبلغ بذلك عدد مقاعد درجة الأعمال ١١٣ مقعدا، في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية ٣٠٤ مقاعد.

ويضم كل قطار مطعماً، وشاشات ترفيهية، وخدمات مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تُقَدَّم خدمات ضيافة خاصة بدرجة الأعمال بالإضافة إلى عربات لبيع الأطعمة في الدرجة السياحية.

وضمن مساعي الخطوط الحديدية السعودية لإثراء تجربة المسافرين عبر قطار الحرمين السريع، فقد دشنت مؤخرا صالة كبار الشخصيات في محطات القطار الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى محطة القطار في مدينة جدة (السليمانية). كما قامت سار بتحديث وتشغيل صالات مبيعات التذاكر في محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة جدة الرئيسية لتكون منفذا من ضمن منافذ البيع الخاصة بالتذاكر، والتي تضم أيضا أجهزة المبيعات الذاتية في المحطات، التطبيق الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، مركز الحجز الهاتفي.