الرياضة الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن

البلاد- الرياض واصل المنتخب الوطني مساء الجمعة تدريباته في “أكاديمية مهد” ضمن برنامجه الإعدادي في المعسكر الذي يقام حاليًا في العاصمة “الرياض” استعدادًا لخوض الجولتين الخامسة والسادسة في ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وخصص المدير الفني “روبرتو مانشيني” الجزء الأول من الحصة التدريبية في الصالة الرياضية بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين التقوية، بعدها استكمل مانشيني تمارينه على “ملاعب أكاديمية مهد” بدأت بتمرين التمرير ثم تمرين المربعات قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة بعدها أجريت تقسيمه من مجموعتين، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة. ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء السبت بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “ملاعب أكاديمية مهد” عند الساعة السابعة مساءً.