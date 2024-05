متى يعلن ريال مدريد ضم مبابي رسميًا؟

كشفت يومية ليكيب (L’Equipe) الفرنسية اليوم الجمعة، عن الموعد الرسمي لانضمام النجم كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني.



انتهى عقد مبابي مع باريس سان جيرمان وفضّل اللاعب خوض تجربة جديدة، ليسدل الستار على 7 أعوام متتالية مع الـ(بي إس جي).



ليكيب زعمت أن موعد انضمام مبابي الرسمي إلى ريال مدريد هو يوم الخميس المقبل الموافق 3 يونيو في ملعب (سانتياغو برنابيو).

خلال فترته مع باريس سان جيرمان، قدم مبابي 364 مساهمة تهديفية من إجمالي 308 مباريات، بواقع 256 هدفًا و108 تمريرات حاسمة.



وأصبح من الحتمي انضمام مبابي إلى ريال مدريد- حسب كل المصادر الإسبانية والفرنسية- وأن الإعلان عن الصفقة مجرد وقت فقط.

🚨🚨| JUST IN: Kylian Mbappé is set to be ANNOUNCED as a Real Madrid player on Monday or Tuesday. 🐢⏳

[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/5yIh3s7KmO

— CentreGoals. (@centregoals) May 31, 2024