الرياضة المسحل: ندرس أكثر من 4 عروض لاستضافة كأس السوبر

البلاد- جدة

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أنهم تلقوا عدة عروض لاستضافة مباريات كأس السوبر السعودي. وقال المسحل في تصريحات عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “وصلتنا أكثر من 4 عروض لاستضافة كأس السوبر السعودي ونعمل على تقييمها، وهذه ترجمة لتميز الكرة السعودية في السنوات الأخيرة”. وأضاف: “يوم 10 يونيو المقبل سيتم اختيار أحد عروض الاستضافة في اجتماع مع إدارة الاتحاد وسنختار الأنسب بالنسبة لما يخدم مصالحنا وأهدافنا”. وقبل أيام، أسدل الستار عن نتيجة قرعة كأس السوبر السعودي 2024-2025، حيث سيشارك في البطولة كل من فريق الهلال والنصر والأهلي والتعاون. واسفرت القرعة عن مواجهة فريق النصر بنظيره فريق التعاون في نصف النهائي، وفريق الهلال سيواجه نظيره فريق الأهلي.