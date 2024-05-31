الرياضة القحطاني ثاني صفقات القادسية

الدمام-البلاد

تعاقد نادي القادسية مع اللاعب حسين القحطاني لتدعيم صفوف الفريق القدساوي بداية من الموسم المقبل لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2027م في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع الشباب. ويأتي التعاقد مع القحطاني في أولى صفقات القادسية المحلية لتدعيم صفوف الفريق؛ استعدادًا للعودة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وتعتبر صفقة القحطاني الثانية لنادي القادسية بعد عودته لدوري روشن، حيث أتم القادسية صفقته الأولى، بالتعاقده مع لاعب الوسط الأوروجوياني ناهيتان نانديز قادماً من كالياري الإيطالي في صفقة انتقال حر. يذكر أن القحطاني يبلغ من العمر 29 عاماً ويجيد اللعب في وسط الملعب، وخاض 32 مباراة مع الشباب في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، كما سبق له تمثيل المنتخب السعودي الأول في مباراتين.