البنك الأهلي السعودي والاتحاد السعودي لكرة القدم يجددان اتفاقية الشراكة الحصرية للرعاية الرسمية للكرة السعودية لمدة 3 أعوام

البلاد – جدة
أعلن البنك الأهلي السعودي والاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء أمس الخميس، تجديد اتفاقية الشراكة الحصرية والرسمية، ليكون بموجبها البنك الرسمي للكرة السعودية، ولمدة ثلاث سنوات متتالية حتى عام 2027م، حيث جاءت الاتفاقية امتداداً للشراكة التاريخية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والبنك الأهلي السعودي التي تُعد الأقدم في تاريخ الاتحاد السعودي؛ حيث بدأت قبل أكثر من 43 عاماً، والتي تعكس الالتزام بتحقيق التميز والارتقاء بمستوى كرة القدم السعودية.
وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل، وتُعد الرعاية الأكبر من نوعها في تاريخ الاتحاد السعودي، حيث تهدف إلى تعزيز مكانة كرة القدم السعودية؛ إذ تمثل نقلة نوعية في القطاع الرياضي.
وتضم الشراكة الرسمية رعاية البنك الأهلي السعودي لأنشطة وبرامج الاتحاد السعودي لكرة القدم والمنتخبات السعودية، ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، والدوري النسائي السعودي، وكأس الاتحاد السعودي للسيدات، ومجلس جمهور المنتخب السعودي” قدّام”.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل: إن هذه الشراكة مع رائد القطاع المصرفي والداعم المتميز للرياضة السعودية البنك الأهلي السعودي، تمثل نتاج الجهود التي قام بها الاتحاد السعودي والتحول الإستراتيجي نحو تطوير منتجاته، وتهيئة البيئة الداعمة لجلب أفضل الرعايات.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً:” كلنا فخر بأن نكون شركاء الوطن في مسيرته التنموية، وأن تجديد شراكة البنك الحصرية كراعي رسمي للكرة السعودية، يؤكد الدور الهام الذي يلعبه البنك الأهلي السعودي في نمو القطاع الرياضي ودعم الكرة السعودية؛ للإسهام في تحقيق التميز على الصعيدين المحلي والعالمي والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وذلك باعتبار كرة القدم الرياضة الأعلى جماهيرية على مستوى المملكة.