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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1445 هـ      30 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة خطية، من فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

 تسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الصومالي محمود طاهر جيلي.

 وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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