ملتقى عربي يناقش مكافحة الجرائم المالية

القاهرة – واس

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، تحت عنوان “تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية”، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل، بمشاركة نخبة من قيادات المصارف العربية.

وأفاد “اتحاد المصارف” في بيان أن الملتقى سيناقش على مدى 4 أيام، مستجدات المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات للتغلب عليها، واستعراض الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحتها.

وأشار إلى أن جلسات الملتقى ستتطرق إلى تجارب الدول العربية في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، ومخاطر وتداعيات انتشار العملات المشفرة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.