معهد إدارة المشاريع في المملكة يعتمد “شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية”

الرياض : البلاد

أعلن معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، اعتماد شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية (™ PMI-CP) ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، في مبادرة تهدف إلى تشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية ومنظمات الأعمال والباحثين عن عمل للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة، تسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 .

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام معهد إدارة المشاريع بالمملكة لتعزيز سبل التعاون والعمل الجماعي مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات شبه الحكومية، فضلًا عن سعي المعهد لنشر ثقافة إدارة المشاريع وزيادة الوعي في المجالات الفنية والتدريبية كافة.

وتدفع تطلعات المعهد من خلال اعتماد شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية المهنيين نحو اكتساب المهارات وزيادة الكفاءة وتطبيق أعلى المعايير والممارسات الفنية في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة التي تشهد عصرًا ذهبيًا في ظل رؤية المملكة الطموحة.

وقال رئيس معهد إدارة المشاريع في المملكة المهندس بدر بورشيد: “كانت هذه الشهادة حلمًا قبل عدة سنوات، وقد تحولت إلى حقيقة بأيدي وأفكار سعودية صدرت إلى العالم، نحن فخورون بإنجازاتنا ونؤمن بأهمية تمكين المهنيين في المملكة ليكونوا جزءًا من تحقيق رؤية المملكة 2030”.

وأضاف: “هذه المبادرة ليست مجرد خطوة نحو تطوير المهارات، بل هي تأكيد على التزامنا المستمر بتطوير قطاع إدارة المشاريع في المملكة وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية”.

وتعكس هذه المبادرة حرص الطرفين على توحيد جهودهما المشتركة عبر قنوات التطوير المهني وتعزيز آليات التعاون والعمل التكاملي بينهما، وصولاً إلى توفير منظومة متكاملة لاستدامة الدور الفعال وتمكين المهنيين وتشجيعهم على اكتساب المهارات المعرفية في مجال إدارة المشاريع الإنشائية، في ظل المشاريع الضخمة التي يشهدها مجال الإنشاءات وتطوير البنية التحتية.

وتعد شهادة ™ PMI-CP واحدة من أهم الشهادات المهنية المعترف بها دوليًا في صناعة إدارة المشاريع الإنشائية، وتقدم منهجًا متعمقًا يركز على صناعة البناء والتشييد، مما يمكن المهنيين العاملين في قطاع الهندسة والإنشاءات من قيادة العقود وتخطيطها وإدارتها بكفاءة عالية وسرعة في الإنجاز، وبذلك تسهم هذه الشهادة في مواكبة التطلعات المستقبلية والارتقاء بالحياة المهنية للمتخصصين في هذا المجال.

ويشترط لنيل الشهادة إكمال أربع دورات تأسيسية للتعليم الإلكتروني ضمن أربعة محاور أساسية للتأهل لدخول الاختبار والحصول على الشهادة الاحترافية هي: إدارة العقود، إشراك إدارة المعنيين بالمشاريع، إدارة الإستراتيجية وإطار الأعمال، حوكمة المشاريع، وذلك وفق أفضل الإستراتيجيات في إدارة المشاريع.