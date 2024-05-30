طريقة عمل سلطة الفواكه مع الموهيتو

وصفة سلطة فواكه مع سيرب الموهيتو

المقادير اللازمة

1 كوب بطيخ منزوع البذور

1 كوب عنب خالي من البذور

1 كوب شمام مكعبات

1 كوب فراولة مقشرة ومقطعة إلى أرباع

1 كوب كيوي مقشر ومقطع إلى أرباع

1 كوب من العنب الطازج

3 أغصان نعناع طازج

2 ملاعق صغيرة من السكر الأبيض

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

طريقة العمل

اخلطي البطيخ والعنب والشمام والفراولة والكيوي والعنب في وعاء بغطاء

يقلب النعناع والسكر وعصير الليمون معًا في وعاء

يسحق النعناع بظهر الملعقة أثناء الخلط لاستخراج النكهات

صبي الخليط فوق الفاكهة

يغلق الوعاء بالغطاء ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل

قبل التقديم مباشرة قلبي الوعاء المغلق برفق عدة مرات لتغليف الفاكهة بالصلصة

ثم يقدم