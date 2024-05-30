طريقة عمل ترافل الموكا المغطي بالشوكولاتة

لمحبي الموكا وصفة تحضير كرات ترافل الموكا المغطي بالشوكولاتة

المقادير اللازمة

100 جرام من الشوكولاتة الداكنة

1/3 كوب حليب جوز الهند كامل الدسم

2 ملاعق كبيرة من سكر جوز الهند

2 ملاعق كبيرة من القهوة سريعة التحضير

2 ملاعق كبيرة زبدة الكاجو

ملح بحري

شوكولاتة مذوبة للتغطية

طريقة العمل

أضيفي الشوكولاتة إلى وعاء وضعيها في الميكروويف حتى تبدأ في الذوبان

في قدر صغير سخني حليب جوز الهند والقهوة وسكر جوز الهند حتى يغلي

اخفقي الزبدة مع قليل من ملح البحر مع الخفق حتى يصبح المزيج ناعمًا

اسكبي حليب جوز الهند الساخن ببطء على الشوكولاتة وقلبيها برفق شديد حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا

ضعي طبقة من الورق الشفاف اللاصق فوق الخليط بحيث تلامس الشوكولاتة

ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين تقريبًا حتى تصبح متماسكة

لفي كرات الترافل في الشوكولاتة

يحفظ في الثلاجة ويقدم في درجة حرارة الغرفة