دوري المؤتمر الأوروبي | المغربي الكعبي يقود أولمبياكوس للقب

سجّل المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي هدفًا قاتلًا في الشوط الإضافي الثاني، ليقود أولمبياكوس اليوناني إلى حصد بطولة دوري المؤتمر الأوروبي (2023-2024) على حساب فيورنتينا الإيطالي بهدف دون مقابل، سهرة الأربعاء.



في ملعب (أوباب أرينا) باليونان وبصافرة اليوناني أرتور دياز، تمكّن أولمبياكوس من حصد أول لقب أوروبي في تاريخه، بفضل هدف الكعبي بالدقيقة 115.



انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي من دون أهداف، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث تفوق الفريق اليوناني بهدف قاتل من الكعبي.

وخسر فيورنتينا نهائي دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الثاني تواليًا، حيث انهزم في نهائي العام الماضي أمام وست هام يونايتد الإنجليزي (1-2).



وفرض الكعبي (30 عامًا) نفسه نجمًا للبطولة الأوروبية بلا منازع، إذ سجّل هدفه رقم 11 في النسخة الحالية من المسابقة من 9 مباريات فقط.