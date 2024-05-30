تدشين فرع صندوق تنمية الموارد البشرية الجديد بالهوية المعمارية المحدثة في جدة

جدة : البلاد

دشّن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني اليوم، فرع الصندوق الجديد بالهوية المعمارية المحدثة في محافظة جدة .

ويقدم الفرع خدمات متنوعة للأفراد ومنشآت القطاع الخاص، مع التركيز على تيسير إنجاز الطلبات باستخدام التقنيات الحديثة، حيث جرى تصميم الفرع وفق احتياجات الزوار والعملاء، إذ يحوي على أقسام خاصة بالأفراد والمنشآت، بالإضافة إلى قاعات مخصصة لعقد اللقاءات الوظيفية وورش العمل وجلسات الإرشاد المهني.

ويضطلع الفرع بدور هام في تعزيز وتطوير العلاقة والشراكة مع منشآت القطاع الخاص، ومساعدة الباحثين والباحثات عن العمل في الحصول على فرص وظيفية وتدريبية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

وحقق الفرع إنجازات مميزة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 من خلال إرشاد وتدريب وتمكين أبنائنا وبناتنا في محافظة جدة، وتقديم الدعم لقطاع الأعمال، كما يحرص الفرع على الالتقاء والاستماع إلى آراء ومقترحات المستفيدين دون استثناء، ما يعزز من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربتهم.