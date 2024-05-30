المجلس الأعلى للقضاء يوجه عددًا من القضاة للعمل في محاكم الدرجة الأولى

الرياض : البلاد

عقد المجلس الأعلى للقضاء، جلسته عبر – الاتصال المرئي -، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

ورفع المجلس في مستهل جلسته التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ما منَّ الله به عليه من الشفاء، سائلاً الله أن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ المجلس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، كما استعرض المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

ووافق المجلس على توجيه عدد من القضاة للعمل في محاكم الدرجة الأولى بعد إنهائهم مرحلة الملازمة القضائية واستكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.