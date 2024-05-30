اللجنة المشتركة بحثت مبادرات التقنية والابتكار.. تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع النمسا

البلاد – الرياض

وقّع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر ، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة التي أقيمت في العاصمة النمساوية “فيينا”.

وذكرت “واس” أن المذكرة تهدف إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل المذكرة تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تلتزم الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات للأغراض المحددة في المذكرة.

في السياق شهدت العاصمة النمساوية فيينا، فعاليات اجتماع الدورة التاسعة للّجنة السعودية النمساوية المشتركة، الذي ترأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد فلوريان فرواشر ، وشارك في الاجتماع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية من كلا البلدين.

وناقش الاجتماع عدة مبادرات قائمة ومستقبلية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية ، والتعاون في مجالات الابتكار والتقنية، وتبادل الخبرات في السياسات الاقتصادية والتنموية، كما جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وأكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة.