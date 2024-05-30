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“الشؤون الإسلامية” بمكة تنفّذ أكثر من 1500 منشط دعوي بمكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1445 هـ      30 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 20 من شهر ذي القعدة للعام الجاري، 1589 منشطًا دعويًا بكافة محافظات المنطقة.

 وتنوّعت المناشط مابين المحاضرات والكلمات الوعظية والدروس والدورات العلمية والندوات وإجابة السائلين، حيث تنوعت مواضيعها مابين التوعية و الإرشاد والوعظ و العقيدة والفقه والتفسير والحديث والأمن الفكري وغيرها من المواضيع.

 يأتي تقديم هذه المناشط في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لنشر التوعية والإرشاد، وتقديم المعلومات اللازمة لضيوف الرحمن، وسط تكامل من الخدمات الدينية والتثقيفية وبذل كل الجهود الممكنة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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