السعودية.. مستقبل واعد للصناعات الرائدة والمعادن الحيوية

البلاد – الرياض

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ميناء روتردام الهولندي، وبحث في لقاء مع هيئة الميناء؛ تعزيز التعاون المشترك في مجال الخدمات اللوجستية، واستكشاف الفرص التي توفرها المملكة في هذا القطاع، إضافةً إلى مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة كمورد إستراتيجي للمعادن الحيوية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، انطلاقًا من موقعها كنقطة وصل بين الشرق والغرب.

بحث اللقاء – بحسب “واس- سبل تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير قدرات المعالجة وإعادة التدوير داخل هولندا والمملكة؛ وذلك للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الهولندية في هذا المجال، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الهولندية في البنية التحتية لمعالجة المعادن في المملكة؛ مما يسهم في تحقيق أهداف كلا البلدين في تطوير هذا القطاع الحيوي.



واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء، أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” أحد برامج “رؤية السعودية 2030″؛ الذي يهدف إلى الاستثمار في الموقع الإستراتيجي الفريد للمملكة الرابط بين ثلاث قارات، وجعلها قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًا.

وقام الخريف بجولة في منطقة “فيوتشر لاند” التابعة للميناء، حيث اطلع على الخدمات البحرية المتنوعة المقدمة للسفن وشركات الشحن، بما في ذلك القطر، والرسو، والإصلاحات، وبناء السفن، وتوريد السفن.

وتأتي زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة هولندا، إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عددٍ من الصناعات الواعدة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الهولندية والأوروبية.