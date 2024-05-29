500 مليون ريال لإعادة التمويل العقاري

البلاد – الرياض

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – اتفاقية جديدة لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 500 مليون ريال سعودي مع البنك العربي الوطني، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني صلاح بن راشد الراشد.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كلٌ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار، والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد، امتدادًا لجهود الشركة المتواصلة لدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري، وتقديم حلول لجهات التمويل العقاري لدعم النمو.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقاري السكني في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة ، حيث ستسهم في ضخ المزيد من السيولة في السوق وتحقيق النمو في إجمالي قيمة محافظ التمويل العقاري السكني في المملكة.

وتهدف الشركة ضمن رؤيتها إلى تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، والاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري السعودي وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المواطنين للمنازل.