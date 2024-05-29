«نفاذ» يحقق التكامل مع المنصات الحكومية

البلاد – الرياض

حقق تطبيق “نفاذ” من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أكثر من 19 مليون عملية تحويل، مسجلاً أكثر من 16.3 مليون مستخدم فعّال، وذلك بتكامله مع أكثر من 500 منصة وتطبيق حكومي، حيث يعد مكوناً أساسيّاً في رحلة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتطبيق “نفاذ” هو أحد منتجات منصة النفاذ الوطني ويتيح التحقق عبر السمات الحيوية من الهوية الرقمية للأفراد المصدرة والمفعلة من أبشر، وذلك لتمكين الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وموثوقة. ويُسهم نفاذ في تعزيز جودة الحياة من خلال إيجاد تجربة ميسرة ومريحة للمستفيد، ويدعم التطبيق جهود المملكة في تحقيق الريادة عالميّاً في خدمات الهوية الرقمية.

وحقق التطبيق العديد من الإنجازات على مستوى الخدمات الرقمية بالمملكة ومنها حصوله اليوم على جائزة القصيم للتميز والإبداع في دورتها الرابعة لفرع التميز في الخدمات الرقمية بمجال التطبيقات والأنظمة الرقمية حيث كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم “سدايا” نظير فوز تطبيق نفاذ بهذه الجائزة.