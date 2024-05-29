«سار» تعزز النقل اللوجستي للمنتجات الاستهلاكية

البلاد – الرياض

وقّعت الخطوط الحديدية (سار) عقدًا مع شركة إسماعيل أبوداود وبروكتر آند قامبل ، أحد أكبر شركات تصنيع المواد الاستهلاكية لنقل البضائع من المصنع في الدمام إلى عملائها في الرياض . ووقع العقد نائب الرئيس الأول لقطاع الشحن في “سار” المهندس بدر العطني، وعن الشركة، الرئيس التنفيذي لعمليات شبكة الإمداد و الخدمات اللوجيستية المهندس أحمد بنان.

ويهدف هذا العقد إلى الاستفادة من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية، وذلك لتسريع عملية نقل منتجات الشركة ورفع كفاءة التشغيل عبر الاستفادة من الحلول اللوجستية الملائمة والموثوقة التي تقدمها “سار” لنقل المنتجات داخل المملكة، حيث يسهم هذا العقد في إزاحة الشاحنات عن الطرق السريعة بين مدينتي الدمام والرياض وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البنية التحتية للطرق وسلامة مرتاديها وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.