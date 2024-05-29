“روشــن” تدشن فلل العرض في مجتمع “وارفــة”

الرياض : البلاد

دشّنت مجموعة “روشــن”، المطور العقاري الوطني الرائد، وأحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مجموعة من وحدات العرض من فلل وتاون هاوس ودوبلكس في مجتمع “وارفــة”، مجتمعها السكني الواقع شرق الرياض.

ودعت المجموعة عملاءها إلى زيارة فلل العرض للاطّلاع من قرب على جودة وتصاميم المنازل، والتعرّف على التصميم العام لمجتمع “وارفــة” الذي سيستوعب عند استكماله أكثر من 13,000 نسمة ضمن 2,300 وحدة سكنية، حيث تم وضع حجر الأساس للمشروع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وإطلاق المبيعات في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وسيجمع “وارفــة” بين مزايا المساكن العصرية والمساحات العامة المفتوحة التي تُعزز أسلوب الحياة النشط وتغطي نحو 16,000 متر مربع, كما سيوفر المجتمع شوارع مُخصصة للمشاة، ومجموعة من المرافق الأساسية والترفيهية التي تشجع على تبني نمط الحياة الصحي.

وسيرافق زوار “وارفــة” فريق مبيعات متخصص من “روشــن”، ليقدم لهم لمحة شاملة عن المجتمع الذي تبلغ مساحته 1.4 مليون متر مربع. ويمكن للزوّار التجوّل في ثمانية أنماط مختلفة من المنازل، والتعرّف على مميزات الفلل والدوبلكس والتاون هاوس المؤثثة بالكامل، حيث سيكون خبراء المبيعات في “روشــن” على أتمّ الاستعداد لتقديم معلومات حول المساحات والأسعار ونوعية التجهيزات.

تستوحي منازل “وارفــة” تصميمها من الطراز المعماري السّلمانــي الفريد الذي تشتهر به منطقة نجد، وتمزج تلك التصاميم بين أصالة التراث وحداثة التصميم. وتتميز المنازل بمساحاتها الواسعة وتنوع عدد الغرف فيها، حيث تتكون وحدات الدوبلكس من أربع غرف نوم، بينما تتوفر الفلل بأربع وخمس غرف نوم. كما تتوفر فئة خاصة من الفلل ذات المساحات الأكبر التي تضم خمس غرف نوم، بالإضافة إلى غرف للعاملة المنزلية والسائق وتراس على السطح.

يتمتع مجتمع “وارفــة”، الذي يقع في شرق الرياض بالقرب من الطرق الشريانية والرئيسية، مثل طريقي الدمام وخريص ويتميز بسهولة الوصول إلى وسط الرياض، كما يقع بالقرب من عدد من المؤسسات الهامة في العديد من القطاعات الحكومية والاقتصادية والرعاية الصحية والتعليم، مثل كلية الملك فهد الأمنية، ومجمع ومستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.