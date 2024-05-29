الرياضة

رسميًا | فينسنت كومباني مدربًا لبايرن ميونيخ

محمد ابو الوفاaccess_time22 / ذو القعدة / 1445 هـ      29 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
فينسنت كومباني مدربًا لبايرن ميونيخ

عيّن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، المدرب البلجيكي الشاب فينسنت كومباني في العارضة الفنية حسب بيان رسمي صادر الخميس.


يمتد تعاقد كومباني مع بايرن ميونيخ إلى صيف عام 2027، حيث سيخلف المدرب الألماني المخضرم توماس توخيل في ملعب (أليانز أرينا).


وانفصل كومباني قبل أيام قليلة عن نادي بيرنلي الإنجليزي، بعد أن هبط الكلاريتس تحت قيادة من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأولى.


اختيار كومباني لقيادة نادٍ جماهيري عريق ينافس على البطولات، كان مفاجئًا للجميع، لا سيما أنه هبط قبل أسابيع مع بيرنلي.


وقال كومباني في المؤتمر الصحفي: ” أتطلع إلى تحد جديد مع بايرن ميونيخ، إنه لشرف عظيم العمل في هذا النادي، سأعمل على إظهار شخصيتي التدريبية، أنا مدرب أحب الاستحواذ على الكرة وأهدف إلى خلق أكبر عدد فرص تهديفية ممكنة”.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *