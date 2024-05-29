تعاون بين «الإلكترونيات المتقدّمة» و«نوبكو»

البلاد – الرياض

وقّعت شركة الإلكترونيات المتقدّمة، إحدى شركات SAMI ، المزوّد الأول لحلول تقنية المعلومات في المملكة للحلول الدفاعية والرقمية ، اتفاقية تعاون مع نوبكو “الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تتبع الأدوية، وحلول البنية التحتية لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى زيادة المحتوى المحلي من خلال تصنيع وصيانة الأجهزة الطبية.

وتعكس هذه الشراكة، جهود شركة الإلكترونيات المتقدّمة المتواصلة، لبناء وإرساء نظام رعاية صحية متناغم وقابل للتطبيق في المملكة يستند إلى التقنيات الرقمية. وأكد الرّئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد المسلّم، أن الاتفاقية تلزم الطرفين بتعزيز الجهود الهادفة إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية في المملكة, حيث تشمل دمج التقنيات الفعالة والسريعة لتمكين قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو فهد الشبل حرص شركة نوبكو على تعزيز الشراكة مع شركة الإلكترونيات المتقدمة؛ لتمكين قطاع الصحي بتقديم أفضل الأساليب الحديثة والموثوقة لتوفير سلاسل إمداد طبية شاملة، والتي تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على الصعيد الوطني وتطوير حلول الأعمال الصحية.