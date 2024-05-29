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“الشؤون الإسلامية” تطلق 247 فرصة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو القعدة / 1445 هـ      29 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، 247 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، تزامناً مع بدء موسم الحج لعام ١٤٤٥هـ، الذي تتيح المشاركة لـ 4.930 متطوعاً ومتطوعة، شملت سقيا الماء الذي بلغ عدد العبوات إلى (235.117) عبوة سيتم توزيعها في 3850 مسجداً، بالإضافة إلى توزيع المظلات لمواجهة حرارة الشمس، وتقديم البرامج الدعوية، وتوزيع الكتيبات وتقديم الوجبات الغذائية للحجاج.

 وتهدف هذه المبادرة إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي وفق رؤى مستدامة لتعزيز الشراكة المجتمعية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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