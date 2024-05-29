الرياضة الإسباني فرناندو هييرو مديراً رياضياً لنادي النصر

البلاد- جدة

يستعد نادي النصر لتعيين الإسباني فيرناندو هييرو في منصب المدير الرياضي للنادي العاصمي. فقد أكدت صحيفة “espn” أن فرناندو هييرو قبل العرض المقدم من نادي النصر، ويتواجد في الوقت الحالي بالرياض؛ من أجل الاتفاق على كافة البنود الخاصة بالتعاقد. وأشارت الصحيفة أن كل شيء سيتم حسمه بين الطرفين خلال ساعات. ويُعتبر فيرناندو هييرو واحداً من نجوم ريال مدريد والمنتخب الإسباني في فترة التسعينيات وبداية الألفية الحالية. ويستعد النصر لمواجهة الهلال مساء يوم الجمعة المقبل على لقب كأس الملك في جدة.