الإقتصاد

ارتفاع السجلات التجارية في منطقة المدينة

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو القعدة / 1445 هـ      29 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – المدينة المنورة

ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024م، بنسبة بلغت 0.7 % مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 10.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبيّنت غرفة المدينة المنورة في تقريرها عن أداء ومؤشرات النشاط الاقتصادي ضمن نطاق عمل الغرفة للربع الأول من العام الحالي، أن عدد السجلات الفرعية النشطة ضمن 20 قطاعاً اقتصادياً في منطقة المدينة المنورة بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي 103365 نشاطاً تجارياً فرعياً.

وأظهر التقرير أن قطاع “تجارة الجملة والتجزئة” الذي يشكّل ما نسبته 35.9 % من إجمالي عدد السجلات التجارية النشطة لمختلف القطاعات الاقتصادية بالمنطقة، سجّل ارتفاعاً بنسبة 2.6 % خلال الربع الأول من هذا العام، فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد السجلات في قطاع “المقاولات” 21.9 % في حين زاد عدد السجلات التجارية في قطاع “المطاعم والإعاشة” بنسبة 10.3 % .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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