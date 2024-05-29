ارتفاع السجلات التجارية في منطقة المدينة

البلاد – المدينة المنورة

ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024م، بنسبة بلغت 0.7 % مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 10.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبيّنت غرفة المدينة المنورة في تقريرها عن أداء ومؤشرات النشاط الاقتصادي ضمن نطاق عمل الغرفة للربع الأول من العام الحالي، أن عدد السجلات الفرعية النشطة ضمن 20 قطاعاً اقتصادياً في منطقة المدينة المنورة بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي 103365 نشاطاً تجارياً فرعياً.

وأظهر التقرير أن قطاع “تجارة الجملة والتجزئة” الذي يشكّل ما نسبته 35.9 % من إجمالي عدد السجلات التجارية النشطة لمختلف القطاعات الاقتصادية بالمنطقة، سجّل ارتفاعاً بنسبة 2.6 % خلال الربع الأول من هذا العام، فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد السجلات في قطاع “المقاولات” 21.9 % في حين زاد عدد السجلات التجارية في قطاع “المطاعم والإعاشة” بنسبة 10.3 % .