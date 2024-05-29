الأمر الكريم باستضافة 2322 حاجًا وحاجة، يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة- أيدها الله – من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير أرقى الخدمات وسبل الراحة لضيوف الرحمن؛ حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر، وفي أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة، جندت لها المملكة العربية السعودية الطاقات البشرية في جميع القطاعات، وتسخير كل الإمكانات لأداء هذا الشرف العظيم، الذي خصها الله تعالى به، وتبذله بكل التفاني والإخلاص وبأعلى درجات المسؤولية.

هذه اللفتة الكريمة تجسد الحرص الدائم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – على العناية والاهتمام بالإسلام والمسلمين في شتى البقاع، وتعميق روابط الوحدة والأخوة من خلال اجتماعهم بالحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله – وسط منظومة متكاملة من الخدمات، أكد عليها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كما تبرز المكانة الرائدة للمملكة على صعيد العالم الإسلامي؛ حيث قبلة المسلمين، ومسارعتها دائمًا إلى كل ينفع الأمة.