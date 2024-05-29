الرياضة أخضر البلياردو والسنوكر يحصد 4 ميداليات ملونة في خامس أيام بطولة غرب آسيا

الدمام-البلاد

رفع المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر حصيلته من الميداليات إلى 4 ميداليات ملونة في خامس أيام في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال المدة من 24 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل بمشاركة 12 منتخبا بواقع ذهبية وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية. فبعد ذهبية مشاري الشمردل وفضية عبدالرحمن الموسى أضاف اللاعب مشاري الشمردل الميدالية الثانية له، والثالثة للمنتخب وحقق الميدالية الفضية في منافسات 8 كرات ناشئين بلياردو، بعد أن خسر في النهائي أمام البحرين حسين مروم بنتيجة 5/7. فيما حقق لاعب المنتخب السعودي للسنوكر زياد القباني الميدالية البرونزية في منافسات 6 كرات حمر للسنوكر الناشئين لتكون الميدالية الرابعة للمنتخب.