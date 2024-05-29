الرياضة آل الشيخ يعلن عن نزال جديد بين أوزيك وفيوري

البلاد- الرياض أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن إقامة النزال الكبير بين بطل العالم بلا منازع للوزن الثقيل الأوكراني “أولكسندر أوزيك” والبطل البريطاني “تايسون فيوري”، وذلك يوم السبت 21 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات “موسم الرياض”. وأعرب آل الشيخ عن سعادته باستضافة النزال الثاني لأبطال الوزن الثقيل الملاكمين “أوزيك” و”فيوري”، كجزء من “موسم الرياض 2024″، مؤكداً أن هذه فرصة لكلا الملاكمين لكتابة فصل جديد في تاريخ الملاكمة وتقديم ما يرغب الجميع في رؤيته، وذلك بعد إن شهد العالم نزال حلبة النار الذي أقيم في 18 مايو 2024 الذي جعل عشاق الملاكمة يرغبون في المزيد من المنافسات ذات الجودة العالمية العالية. ويأتي هذا الإعلان المهم في عالم الملاكمة، بعد أسبوعين فقط من النزال الكبير “حلبة النار” “Ring Of Fire” الذي جمع الأوكراني أولكسندر أوزيك والبريطاني تايسون فيوري في الرياض، حيث توج أوزيك بعد 12 جولة بـ”قرار انقسام الحكام” في الفوز بلقب “بطل بلا منازع للوزن الثقيل” ونيل الألقاب الأربعةWBC ، WBA،WBO ،IBF، في حدث غير مسبوق في عالم الملاكمة.