يشمل المركبات ذاتية القيادة.. «كود الطرق السعودي».. تعزيز الجودة والسلامة والاستدامة

البلاد – الرياض

برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أطلقت الهيئة العامة للطرق كود الطرق السعودي، باعتباره المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، لتمكين التخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق ، ووضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.

ويتضمن كود الطرق السعودي 25 كودًا موزعًا على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة. ويأتي إطلاق كود الطرق السعودي ، انطلاقاً من دور الهيئة العامة للطرق كجهاز حكومي مشرف ومنظم لكافة شبكة الطرق في المملكة، وذلك من خلال إعداد السياسات واللوائح والأنظمة اللازمة لإنشاء وصيانة الطرق.