الإقتصاد

يشمل المركبات ذاتية القيادة.. «كود الطرق السعودي».. تعزيز الجودة والسلامة والاستدامة

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1445 هـ      28 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أطلقت الهيئة العامة للطرق كود الطرق السعودي، باعتباره المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، لتمكين التخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق ، ووضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.

ويتضمن كود الطرق السعودي 25 كودًا موزعًا على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة. ويأتي إطلاق كود الطرق السعودي ، انطلاقاً من دور الهيئة العامة للطرق كجهاز حكومي مشرف ومنظم لكافة شبكة الطرق في المملكة، وذلك من خلال إعداد السياسات واللوائح والأنظمة اللازمة لإنشاء وصيانة الطرق.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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