ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة

البلاد ــ أبها

أعلنت شركة السودة للتطوير – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – عن ولادة ثلاثة وعول في منطقة “الصخرة الحمراء” داخل متنزه الملك عبدالله الوطني في السودة، بعد إطلاق 23 وعلًا إلى المناطق الطبيعية خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ضمن مبادرة الشركة في إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض وبرنامج المركز في إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية.

وأطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية – في وقت سابق – اثنتين من الأمهات – أنجبتا الوعول حديثة الولادة في منطقة ” الصخرة الحمراء “، فيما وُلِّدت الأم الثالثة – ذات العامين تقريباً – في مكان مُسيَّج ، قبل أن يتم إطلاقها في منطقة المشروع في فبراير 2023 لتضع صغيرها مؤخرًا في المتنزه؛ مما أسهم في تزايد أعداد الوعول داخل المنطقة المحمية.

وتقوم شركة السودة للتطوير حاليًا بمراقبة مجموعة مكونة من تسعة وعول، وتوفير البيئة المناسبة أثناء عيشها في منطقة “الصخرة الحمراء” داخل المتنزه.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس صالح العريني أن هذه الولادات الناجحة لصغار الوعول تمثل خطوة مهمة لإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز النظم البيئية في المنطقة ويُسلط الضوء أيضًا على التزام الشركة الثابت بتطبيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء والإسهام في استدامة البيئة المحلية، وتنوعها الحيوي في قمم السودة.