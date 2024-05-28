«ندلب».. اتفاقيات استثمارية في معرض باريس

البلاد – الرياض

اختتم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، مشاركته الناجحة في معرض “VivaTech” الذي أقيم في “باريس إكسبو سنتر” لمدة أربعة أيام، قذّم خلالها تعريفًا مفصلًا بأدوار رؤية السعودية 2030 وأهدافها ومبادراتها، وخصص برنامج “ألف ميل” مساحة لريادة الأعمال.

واستعرض الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سليمان المزروع، المزايا التنافسية للمملكة كبيئة استثمارية جاذبة من خلال ما وفرته ‫رؤية السعودية 2030 من مُمكنات، كما أجرى المزروع خلال أيام المعرض عددًا من الزيارات لمجموعة من الشركات العالمية ، وعقد اجتماعات ثنائية لمناقشة مدى إمكانية خلق فرص للتعاون المشترك في مجالات عمل البرنامج وقطاعاته.

وبحسب “واس” عقد الرواد والرائدات عددا من اتفاقيات التفاهم مع مستثمرين دوليين ومحليين تتضمن التعاون في مجالات التقنية والابتكار وتبادل الخبرات.

وجاءت مشاركة “ندلب” عبر رواد ورائدات أعمال برنامج الألف ميل بهدف الاستفادة من الخبرات وتبادل المعرفة مع المستثمرين ورواد الأعمال الدوليين، إضافةً إلى إبراز المزايا التنافسية للمملكة، لا سيمّا في ظل رؤية السعودية 2030 التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية في قطاعاتها الحيوية مثل الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية.