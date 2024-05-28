قطاع المياه يستعد لموسم الحج.. توظيف الحلول الذكية لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد ــ مكة المكرمة

تفقد معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم أمس، مستوى استعدادات منظومة المياه التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ، ووقف ميدانيًا على المشاريع والخطط التشغيلية لخدمات المياه في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واطلع على خططها واستعداداتها وجاهزيتها التشغيلية لمواكبة الاحتياج المائي والارتقاء بالخدمات في موسم الحج، وزار منطقة الأعمال في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

ووقف معاليه خلال جولته على سير الأعمال التشغيلية وجاهزية المشاريع والعاملين، حيث يتوقع أن يشهد موسم حج هذا العام زيادة قدرات الإنتاج اليومية المتاحة لمنطقة مكة المكرمة خلال الخطة التشغيلية، وتعزيز قدرة تلبية الإمداد الإضافي عند الاحتياج أو الطلب، وتوظيف الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة لتحسين جودة الخدمات للحجاج والعاملين في موسم الحج.

واطلع معاليه على جاهزية منظومات الخزن المائي الإستراتيجي والتشغيلي في المنطقة، ومنظومات النقل وسلاسل الإمداد ، مؤكداً جاهزية منظومة المياه في المملكة لموسم حج هذا العام وفق خططها المعدة لها، واكتمال استعدادات القطاع والعاملين به لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وبذل أقصى الجهود لضمان استدامة وموثوقية الإمداد المائي بإذن الله .

وأفاد رئيس الهيئة السعودية للمياه أن هذه الجولة التفقدية جاءت انطلاقاً من حرص منظومة المياه في المملكة للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيزاً لتكامل جميع جهود قطاعات المياه الحكومية والخاصة للارتقاء بجودة الخدمات وإيصالها، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ببذل كل الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتحقيق رؤية السعودية في ضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بطمأنينة ويسر.