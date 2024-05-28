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عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1445 هـ      28 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة

انطلقت أمس , الدورات التدريبية الخاصة بمبادرة ‎رافد الحرمين التي تنظمها وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع ‎جامعة أم القرى؛ بهدف تطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي المبادرة التي تتضمن 100,000 فرصة تدريبية ضمن حرص مركز تدريب وترخيص العاملين في وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أمّ القرى، على تزويد العاملين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في موسم الحج والعمرة بأهم المهارات التي تساعد على تقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين والزوار، في قالب علمي رصين من خلال أربعة برامج تدريبية متنوعة تجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين وزوراهما، وذلك تنفيذاً لرؤية 2030، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

كما تتيح المبادرة الاستفادة من البرامج المتنوعة في التخصصات والمهارات التي تعين العاملين في موسم الحج والعمرة للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل ، مستفيدين في ذلك من أفضل التجارب المحلية والعالمية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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