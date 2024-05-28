عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن

البلاد ــ مكة المكرمة

انطلقت أمس , الدورات التدريبية الخاصة بمبادرة ‎رافد الحرمين التي تنظمها وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع ‎جامعة أم القرى؛ بهدف تطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي المبادرة التي تتضمن 100,000 فرصة تدريبية ضمن حرص مركز تدريب وترخيص العاملين في وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أمّ القرى، على تزويد العاملين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في موسم الحج والعمرة بأهم المهارات التي تساعد على تقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين والزوار، في قالب علمي رصين من خلال أربعة برامج تدريبية متنوعة تجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين وزوراهما، وذلك تنفيذاً لرؤية 2030، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

كما تتيح المبادرة الاستفادة من البرامج المتنوعة في التخصصات والمهارات التي تعين العاملين في موسم الحج والعمرة للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل ، مستفيدين في ذلك من أفضل التجارب المحلية والعالمية.