طريقة عمل معجنات قطنية هشة بحشو الشاورما

وصفة شتوية مميزة لعمل معجنات قطنية هشة بحشو الشاورما
المقادير اللازمة
للعجينة
125 جرام دقيق
كوب حليب دافئ
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر أبيض
ربع ملعقة صغيرة ملح
4 كوب دقيق
ماء للعجن
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة مجفف
100 جرام زبدة مكعبات
بيضة مخفوقة للوجه
سمسم للوجه
للشاورما
دجاج شرائح أو لحم
بصل وطماطم وفلفل رومي الوان مقطع شرائح
ملح وفلفل
بهارات دجاج او لحم، كزبرة جافة، بابريكا، كمون، هيل ناعم، جنزبيل، قرفة، زعتر مجفف
عصير ليمون وزيت
طريقة العمل
العجينة
تقلب الخميرة والحليب المجفف والسكر والملح والحليب الدافئ معاً
يضاف لهم 125 جرام الدقيق ونقلب حتي نحصل علي عجينة سائلة نوعاً ما
يترك حتي يخمر
ثم يضاف له بالتدريج الدقيق والماء ونعجن حتي نحصل علي عجينة متماسكة
تضاف الزبدة المكعبات بالتدريج ونعجن حتي نحصل علي عجينة ناعمة لا تلتصق
تغطي العجينة وتترك لتخمر
في تلك الأثناء نحضر الشاورما
تقلب شرائح الدجاج أو اللحم مع جميع البهارات والملح والفلفل وعصير الليمون والزيت
تشوح في مقلاة ساخنة بها زبدة وزيت وتقلب حتي تنضج
يضاف لها البصل والطماطم والفلفل وتقلب دقيقة
ترفع عن النار وتترك جانباً
تحضير الفطائر
تقسم العجينة بعد أن تختمر إلي كرات متساوية الجحم بحوالي 30-40 جرام لكل حبة
تحشي بحشوة الشاورما كل حبة من العجينة
ترص في صينية بها ورق خبز ومدهونة بالزيت
تغطي وتترك ليرتفع حجمها
تدهن وجه كل حبة بالبيض المخفوق برفق
ثم ترش بالسمسم وتخبز في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج الفطائر من الفرن وتقدم ساخنة
ومن الممكن اضافة جبن للحشوة بحسب الرغبة