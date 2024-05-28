طريقة عمل معجنات قطنية هشة بحشو الشاورما

وصفة شتوية مميزة لعمل معجنات قطنية هشة بحشو الشاورما

المقادير اللازمة

للعجينة

125 جرام دقيق

كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر أبيض

ربع ملعقة صغيرة ملح

4 كوب دقيق

ماء للعجن

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة مجفف

100 جرام زبدة مكعبات

بيضة مخفوقة للوجه

سمسم للوجه

للشاورما

دجاج شرائح أو لحم

بصل وطماطم وفلفل رومي الوان مقطع شرائح

ملح وفلفل

بهارات دجاج او لحم، كزبرة جافة، بابريكا، كمون، هيل ناعم، جنزبيل، قرفة، زعتر مجفف

عصير ليمون وزيت

طريقة العمل

العجينة

تقلب الخميرة والحليب المجفف والسكر والملح والحليب الدافئ معاً

يضاف لهم 125 جرام الدقيق ونقلب حتي نحصل علي عجينة سائلة نوعاً ما

يترك حتي يخمر

ثم يضاف له بالتدريج الدقيق والماء ونعجن حتي نحصل علي عجينة متماسكة

تضاف الزبدة المكعبات بالتدريج ونعجن حتي نحصل علي عجينة ناعمة لا تلتصق

تغطي العجينة وتترك لتخمر

في تلك الأثناء نحضر الشاورما

تقلب شرائح الدجاج أو اللحم مع جميع البهارات والملح والفلفل وعصير الليمون والزيت

تشوح في مقلاة ساخنة بها زبدة وزيت وتقلب حتي تنضج

يضاف لها البصل والطماطم والفلفل وتقلب دقيقة

ترفع عن النار وتترك جانباً

تحضير الفطائر

تقسم العجينة بعد أن تختمر إلي كرات متساوية الجحم بحوالي 30-40 جرام لكل حبة

تحشي بحشوة الشاورما كل حبة من العجينة

ترص في صينية بها ورق خبز ومدهونة بالزيت

تغطي وتترك ليرتفع حجمها

تدهن وجه كل حبة بالبيض المخفوق برفق

ثم ترش بالسمسم وتخبز في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج الفطائر من الفرن وتقدم ساخنة

ومن الممكن اضافة جبن للحشوة بحسب الرغبة