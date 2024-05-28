طريقة عمل كاجو بارفي الهندية

كاجو بارفي طبق حلوى هندي تقليدي يتميز بشكله الماسي تتكون من الكاجو والسكر ومسحوق الهيل والزبدة والسمن

المقادير اللازمة

2 كوب (250 جم) كاجو كامل نيء

ملعقتان كبيرتان (15 جم) مسحوق حليب بودرة

1/2 ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

10 ملاعق كبيرة بالإضافة إلى 1 1/2 ملعقة صغيرة (125 جم) سكر

1/4 كوب (60 مل) ماء

1/2 ملعقة صغيرة سمن

أوراق من الفضة الصالحة للأكل اختيارية

طريقة العمل

في الخلاط اطحني الكاجو حتى يصبح مسحوق ناعم مع الحرص على عدم طحنه تمامًا حتى لا تفرز المكسرات الزيت

ضعي مسحوق الكاجو في وعاء خلط متوسط ​​الحجم ثم اخفقي معه الحليب المجفف والهيل

في قدر سخني السكر والماء على نار متوسطة حتى يذوب السكر

استمري في الطهي حتى يصل الخليط إلى 230 درجة فهرنهايت (110 درجة مئوية) على ميزان حرارة حوالي 4 دقائق

بدلاً من ذلك يمكنك معرفة مدى نضج شراب الحلوى عن طريق وضع قطرة منه على إصبعك مع التأكد من تركه يبرد بما يكفي أولاً حتى لا تحرقي نفسك

اتركي قطرة الشراب تبرد حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة ثم اضغطي عليها بين إبهامك وسبابتك وافصليهما عن بعضهما

يتم التأكد من عمل الشراب عندما تمتد خصلة واحدة بين أصابعك دون أن تنكسر

أخفضي الحرارة وأضيفي خليط الكاجو مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة

يجب أن ينسحب الخليط بعيدًا عن جوانب القدر ويشكل كرة سائبة

يضاف له السمن ويخلط جيداً لبضع ثوان ثم يرفع القدر عن النار

ضعي ورقة من ورق الزبدة على سطح عمل نظيف واسكبي عجينة الكاجو بحرص

ضعي قطعة ثانية من ورق الزبدة فوق عجينة الكاجو

افردي عجينة الكاجو الساخنة بين الورق باستخدام شوبك

ارفعي طبقة ورق الزبدة العلوية

دعي العجين يرتاح دقيقة

إذا رغبتي في ذلك ضعي بعناية أوراق الفضة صالحة للأكل في جميع أنحاء العجين

بعد ذلك باستخدام سكين حاد قطعي العجين إلى قطع على شكل ماسة

اتركيه يرتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة قبل التقديم

ثم يقدم