تعاون بين «روشن» و«سمة»

البلاد – الرياض

وقّعت مجموعة “روشن”، اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” لتحسين تجربة عملائها في شراء المنازل، حيث تعكس الاتفاقية قيمة “روشن” الأساسية المتمثلة في الثقة والنزاهة والمسؤولية، على أن تقدم شركة “سمة” من خلال شركة قرار، الذراع الاستشاري لسمة، خدماتها الأساسية لمجموعة “روشن”، بما فيها منتجات التصنيف الائتماني المستمدة من أكثر من 400 مزود رئيسي للبيانات، كما أنها ستمكّن عملاء المجموعة من اتخاذ قرار شراء منازلهم بناءً على معلومات وبيانات مالية كاملة.

وتهدف “روشن” من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمسكن ملائم يلبي احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة وتحسين المشهد الحضري بمواصفات عالمية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.