الإقتصاد

تعاون بين «روشن» و«سمة»

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1445 هـ      28 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

وقّعت مجموعة “روشن”، اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” لتحسين تجربة عملائها في شراء المنازل، حيث تعكس الاتفاقية قيمة “روشن” الأساسية المتمثلة في الثقة والنزاهة والمسؤولية، على أن تقدم شركة “سمة” من خلال شركة قرار، الذراع الاستشاري لسمة، خدماتها الأساسية لمجموعة “روشن”، بما فيها منتجات التصنيف الائتماني المستمدة من أكثر من 400 مزود رئيسي للبيانات، كما أنها ستمكّن عملاء المجموعة من اتخاذ قرار شراء منازلهم بناءً على معلومات وبيانات مالية كاملة.

وتهدف “روشن” من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمسكن ملائم يلبي احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة وتحسين المشهد الحضري بمواصفات عالمية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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