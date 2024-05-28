التسجيل العقاري في الرياض ومكة المكرمة

البلاد – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء التسجيل في 7 مناطق عقارية، تشمل 18 حيًّا في مدينتي الرياض ومكة المكرمة، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 29 أغسطس القادم ، موضحة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوف لشروط الملكية)، وتسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري، موضحة أن التسجيل يتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه واستعماله وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات مالكه، بالإضافة إلى رقم عقار مميز لكل وحدة عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة للعقارات ليكون أساس تسجيل الملكية، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.