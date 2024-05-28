الرياضة الأهلي يصطدم بالهلال.. والنصر يواجه التعاون في نصف نهائي السوبر السعودي

البلاد- جدة

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس السوبر السعودي عن وقوع نادي الهلال في مواجهة الأهلي بالرياض، بينما سيلتقي النصر بنظيره التعاون على ملعب الأخير في بريدة. وسيتأهل الفائز من مواجهة الهلال والأهلي لمواجهة الفائز من النصر والتعاون في المباراة النهائية. وأكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة نعيم البكر أن كأس السوبر السعودي سيقام خلال تاريخ (13-16) أغسطس المقبل. وأوضح، أن الاتحاد السعودي يدرس العديد من العروض لاستضافة البطولة، وسيتم تحديد المكان خلال 10 أيام.