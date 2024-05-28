الإقتصاد

ارتفاع استثمارات «المسار الرياضي»

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1445 هـ      28 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعلنت مؤسسة المسار الرياضي مع كلٍ من شركة أجدان للتطوير العقاري، وشركة البلاد المالية، مضاعفة قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار العقاري الخاص “المسار الرياضي العقاري 1” بقيمة مليار ريال، ليصل إجمالي قيمة الصندوق إلى 2 ملياري ريال ممثِلًا بذلك إحدى أبرز الشراكات الناجحة، ونموذجًا فريدًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وبموجب هذا الإعلان، سيتم إضافة مساحة أكثر من 19 ألف متر مربع على المساحة الأصلية للمشروع لتصبح بذلك المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 39 ألف متر مربع، وستقوم شركة أجدان للتطوير العقاري بأعمال التطوير والتسويق والتشغيل، إلى جانب شراكتها كمستثمر رئيس في الصندوق، فيما تتولى شركة البلاد المالية مهام إدارة الصندوق وتستمر “شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري” بكونها شريكا رئيسًا بحصة الأغلبية في الصندوق.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *