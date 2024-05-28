ارتفاع استثمارات «المسار الرياضي»

البلاد – الرياض

أعلنت مؤسسة المسار الرياضي مع كلٍ من شركة أجدان للتطوير العقاري، وشركة البلاد المالية، مضاعفة قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار العقاري الخاص “المسار الرياضي العقاري 1” بقيمة مليار ريال، ليصل إجمالي قيمة الصندوق إلى 2 ملياري ريال ممثِلًا بذلك إحدى أبرز الشراكات الناجحة، ونموذجًا فريدًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وبموجب هذا الإعلان، سيتم إضافة مساحة أكثر من 19 ألف متر مربع على المساحة الأصلية للمشروع لتصبح بذلك المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 39 ألف متر مربع، وستقوم شركة أجدان للتطوير العقاري بأعمال التطوير والتسويق والتشغيل، إلى جانب شراكتها كمستثمر رئيس في الصندوق، فيما تتولى شركة البلاد المالية مهام إدارة الصندوق وتستمر “شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري” بكونها شريكا رئيسًا بحصة الأغلبية في الصندوق.