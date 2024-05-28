ابن سلمة يتفقد مصانع الخرج

البلاد – الرياض

تفقّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، عددًا من المصانع في المدينة الصناعية بمحافظة الخرج، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

كما زار معاليه المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في محافظة الخرج، وبحث مع معالي رئيس المؤسسة المهندس محمد بن حمد الماضي، سُبل تعزيز التعاون في توطين الصناعات العسكرية، واطّلع على المرافق الإنتاجية داخل المؤسسة، بما في ذلك مصنع عربات النقل العسكرية، ومصنع الزجاج، ومصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.

وفي المدينة الصناعية بالخرج، زار معاليه مصنع الشركة المتحدة لصناعات الكرتون، ومصنع شركة ويلو العربية السعودية المحدودة، والمصنع السعودي للكلور والقلويات “ساكلو”. وتأتي زيارة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، في إطار جولاته التفقدية للعديد من المصانع في أنحاء المملكة؛ بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها.