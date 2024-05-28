الرياضة أخضر الصم يشارك في النسخة الثانية من البطولة العالمية لكرة القدم للصالات

البلاد- جدة

يشارك المنتخب السعودي للصم في النسخة الثانية من البطولة العالمية لكرة القدم للصالات للصم تحت 21 عاما، التي تقام في مدينة أستانا بكازاخستان، خلال الفترة من 29 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل، ويشارك فيها 11 منتخبا هي ” السعودية والبرازيل وتايلند وكازاخستان وإيران وعمان والعراق واوكرانيا وأوزباكستان وأذربيجان وطاجكستان”. وغادرت عصر اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب السعودي إلى كازاخستان استعداداً للمشاركة؛ حيث تقام قرعة البطولة يوم الخميس بحضور ممثلي المنتخبات.

ويترأس بعثة المنتخب مدير الاداء الرياضي بالاتحاد السعودي لرياضة الصم تركي الشهري، وتضم مدير المنتخب بندر الحمود والمدرب سعيد المالكي والمترجم عبد الله الغامدي.

وتم اختيار 14 لاعبا للمشاركة هم” عبدالمجيد الشمري ومهند العنزي ومحمد بوعوينه وموسى آل ابراهیم وكميل الخضراوي وحسن آل فاضل وعلي الشعلة وتركي العواشز وريان الدوسري ومحمد الربعي واحمد الزهراني ومشاري آل فارع وعلي الحارثي ووليد الشهري”.