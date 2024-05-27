5 مطارات تتصدر تقرير الطيران المدني

البلاد – الرياض

حقق مطار الملك خالد الدولي ، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار القيصومة الدولي ، ومطار عرعر ، المراكز المتقدمة في تقرير الهيئة العامة للطيران المدني, عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر أبريل. وتفصيلا ، حقق مطار الملك خالد المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً ، بنسبة التزام بلغت 82 %، وجاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام 82 %.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91 %، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 91 %.

وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100 %، وجاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 100 %، فيما حصل مطار القيصومة الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100 %.