نائب أمير مكة يستقبل الوزير الربيعة ويطلع على استعدادات موسم الحج

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.

واطلع الأمير سعود بن مشعل على استعدادات وأعمال وخطط الوزارة المُنفذة خلال موسم حج هذا العام ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الرامية لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

كما اطلع سموه على مبادرات الوزارة المقدمة للحجاج، منها بطاقة “نسك” التي تقدم العديد من المزايا والتسهيلات لهم.