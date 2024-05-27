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نائب أمير مكة يستقبل الوزير الربيعة ويطلع على استعدادات موسم الحج

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1445 هـ      27 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.

 واطلع الأمير سعود بن مشعل على استعدادات وأعمال وخطط الوزارة المُنفذة خلال موسم حج هذا العام ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الرامية لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

 كما اطلع سموه على مبادرات الوزارة المقدمة للحجاج، منها بطاقة “نسك” التي تقدم العديد من المزايا والتسهيلات لهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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