تصنيف ائتماني

رفعت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو مساوٍ لدرجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد القنون، أن التصنيف يعد شهادة على الجهود والاستثمارات التي تقوم بها الشركة لتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية. وهو ما يعكس السجل المالي القوي للشركة.

قافلة التمويل

نظمت غرفة الطائف ورشة عمل تحت عنوان “قافلة التمويل”، وتستهدف عددًا من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال. وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي أن الورشة تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومي.

فرص استثمارية

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة خميس مشيط 15 فرصة استثمارية ، تتضمن أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية.

كما طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، فرصة استثمارية، تتضمن إنشاء وتشغيل وإدارة فندق 4 نجوم، بالحي الحضري، بمساحة إجمالية تبلغ 6,399 مترًا مربعًا، ومدة العقد 25 عامًا.