في إنجاز تاريخي.. أخضر رفع الأثقال الشاب ثاني العالم

البلاد- جدة
في إنجاز تاريخي، حقق المنتخب السعودي لرفع الأثقال المركز الثاني في بطولة العالم لرفع الأثقال لفئة الشباب للفرق برصيد 498 نقطة، فيما حصل على المركز الأول المنتخب الجورجي برصيد 539 نقطة، وحل ثالثاً المنتخب المكسيكي برصيد 364 نقطة، في البطولة، التي اختتمت منافساتها اليوم في البيرو، بمشاركة 51 دولة، وقد شارك بالبطولة أبرز اللاعبين على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن لاعبي المنتخب السعودي حصلوا على 3 ميداليات فضية وبرونزية؛ حيث استطاع الرباع محمد العجيان بتحقيق 3 فضيات بحصوله على فضية الخطف برفعه 87 كجم، وفضية النتر برفعه 108 كجم، وفضية المجموع 195 بفارق واحد كيلو جرام عن منافسه الكولومبي، الذي حقق الذهبية بمجموع 196 كجم، فيما حقق الرباع محمد الحليو برونزية الخطف لوزن 73 كجم برفعه 126 كجم، وكذلك ظهور رباعي الأخضر بمستويات متميزة، بعد منافسة شرسة من الرباعين في جميع الأوزان.
وقد مثل المنتخب السعودي بالبطولة 9 لاعبين، هم” محمد العجيان – محمد الوباري – عبدالله المحيميد – علي الحوار – محمد الزوري – محمد الحليو – عباس المهدي – عبدالله القيصوم – منتظر المحسن”.
وقد ترأس بعثة الأخضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، و المدرب أحمد محمد، ويساعده الوطني عقيل آل حبيل.
وعبر الحربي عن سعادته الغامرة بما تحقق من منجز بحصول المنتخب السعودي على المركز الثاني على مستوى العالم، وهو ما يؤكد جودة العمل الجماعي بالاتحاد السعودي لرفع الأثقال، الذي يسعى دائما لترجمة دعم القيادة الرشيدة، وسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لتحقيق المزيد من الإنجازات- إن شاء الله- ونحن على خطا ثابتة- بعون الله تعالى- لتحقيق منجزات أعلى.