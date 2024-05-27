الرياضة غدًا.. سحب قرعة كأس السوبر السعودي

البلاد- جدة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة قرعة كأس السوبر السعودي غداً الثلاثاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وكان الهلال قد فاز بلقب كأس السوبر السعودي في النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات بمشاركة 4 أندية “الهلال، والنصر، والاتحاد، والوحدة”، بعد الفوز على الاتحاد في المباراة النهائية. وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس 2025، قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.